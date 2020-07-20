Общество

Путин назначил врио губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Фото: АГН Москва

«Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края», - говорится в документе.

Тем же указом Сергей Фургал отрешен от должности губернатора региона «в связи с утратой доверия президента Российской Федерации».

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Путин ранее провел в режиме видеоконференции беседу с Дегтяревым, в ходе которой предложил ему возглавить Хабаровский край. Депутат выразил готовность немедленно вылететь в регион, пишет «Парламентская газета».

Михаил Дегтярев с 5 октября 2016 года возглавлял комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Член фракции ЛДПР.

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Сергей Фургал 9 июля был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву, Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Следователи считают, что экс-губернатор причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершённых организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Приамурья.