Путин назначил врио губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края», - говорится в документе.
Тем же указом Сергей Фургал отрешен от должности губернатора региона «в связи с утратой доверия президента Российской Федерации».
Путин ранее провел в режиме видеоконференции беседу с Дегтяревым, в ходе которой предложил ему возглавить Хабаровский край. Депутат выразил готовность немедленно вылететь в регион, пишет «Парламентская газета».
Михаил Дегтярев с 5 октября 2016 года возглавлял комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Член фракции ЛДПР.
Сергей Фургал 9 июля был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву, Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Следователи считают, что экс-губернатор причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершённых организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Приамурья.