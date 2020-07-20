Общество

В Общественной палате предложили создать интернет-полицию

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов предложил создать интернет-прокуратуру и интернет-полицию.

«Во Франции создана специальная должность прокуроров по Интернету. И надо сказать, что мне, в общем, как юристу нравится эта модель», - сказал Кирьянов.

Выступая на «круглом столе» «Самоконтроль как принцип модерации социальных сетей. Проблема законодательного регулирования», он отметил, что такая конструкция возможна с участием прокуратуры, так как ведомство может выступать в интересах неопределенного круга граждан и защищать их интересы в сети Интернет, сообщает РИА Новости.

Кирьянов обратил внимание на низкую раскрываемость преступлений, совершенных с помощью Интернета и социальных сетей. Он также указал, что число подобных преступлений, особенно в части наркоторговли, только растет.

«Я бы видел интернет-прокуратуру в Российской Федерации, которая была бы выведена на уровне Генеральной прокуратуры… Центр мониторинга и анализа контента может быть прописан, грубо говоря, в Москве», - пояснил Артем Кирьянов.

По его мнению, эту работу может возглавить один из заместителей генерального прокурора. «При этом важно, чтобы появилась также интернет-полиция, которая была бы уполномочена на проведение оперативно-разыскных мероприятий, дознаний, следственных мероприятий», - добавил член Общественной палаты.