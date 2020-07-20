Общество

Представителям СМИ напоминают о необходимости аккредитации для освещения выборов 13 сентября

Избирательная комиссия Псковской области продолжает прием заявок на аккредитацию журналистов для освещения выборов в единый день голосования 13 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комиссии, заявку на получение аккредитационного удостоверения подает главный редактор СМИ, зарегистрированного для распространения на территории Псковской области, в Избирательную комиссию Псковской области с 14 июля по 9 сентября.

При работе в помещениях УИК аккредитованным представителям СМИ необходимо иметь при себе аккредитационное удостоверение, паспорт гражданина РФ или редакционное удостоверение.

Аккредитация проводится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением ЦИК России.

С подробными условиями аккредитации можно ознакомиться на сайте комиссии.

Добавим, 13 сентября в Псковской области будут проводиться выборы главы Себежского района, депутатов районных Собраний, дополнительные выборы депутатов районных Собраний депутатов, выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях.