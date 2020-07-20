Общество

Умер создатель Олимпийского мишки

Художник, создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает «Лента.ру».

Причина смерти не уточняется. Кончина художника оказалась неожиданностью для коллег.

Чижиков работал карикатуристом и художником в журналах «Крокодил», «Веселые картинки» и «Мурзилка». Он придумал и нарисовал медвежонка Мишу, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в Москве.

В 2016-м получил звание народного художника России. Работы Чижикова находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.