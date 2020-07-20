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Общество

Президент одобрил закон о «народном» бюджетировании

20.07.2020 17:35|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного («народного») бюджетирования на муниципальном уровне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Законопроект о народном бюджетировании внесли в Госдуму вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель фракции Единой России в Госдуме Сергей Неверов и член Совета Федерации Олег Мельниченко.

В частности, первый документ вносит изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят гражданам определять, нa что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией.

Инициатором внесения такого проекта может выступить группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать ее минимальную численность. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.

Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме.

Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. Добровольные платежи юридических и физических лиц для реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и направляться только на реализацию инициатив жителей о решении конкретных вопросов местного значения.

Секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский уверен, что закон будет полезен людям, позитивно повлияет на улучшение качества жизни и поможет местному уровню власти с реализацией народных инициатив. «Теперь часть регионального, муниципального бюджета будет направляться на проекты, предложенные самими жителями. По сути законодательно закреплено  приоритетное значение для властей инициатив людей», - отметил он.

Парламентарий также напомнил, что  аналогичная практика точечно реализуется в некоторых регионах страны, в том числе и в Псковской области. «В  городе Великие Луки в последние годы фиксированный процент городского бюджета направляется на проекты, актуальные для городского сообщества», - пояснил Александр Козловский.

Теги: #Единая Россия #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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