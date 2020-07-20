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Общество

Строительство двух детских садов в Великих Луках ведется с опережением графиков

20.07.2020 18:24|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в понедельник, 20 июля, с рабочей поездкой посетил Великие Луки, чтобы проконтролировать возведение дошкольных учреждений по национальному проекту «Демография». Оба учреждения по проекту рассчитаны на 140 мест, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области. 

Работы по возведению детского сада на улице Заслонова выполнены на 90%, сообщил представитель подрядной организации. «Основные строительные работы завершены, проложены все внутренние коммуникации, установлены окна и двери, произведена отделка всех поверхностей, в санитарных узлах и пищеблоке на стены монтирована плитка», - рассказал подрядчик.

В настоящее время строители завершают устройство козырьков крыши и монтаж системы вентиляции. Ведутся работы и по благоустройству территории вокруг учреждения. В частности, рабочие устанавливают прогулочные веранды.

Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая отметила, что на объекте работает более 30 человек, ремонт идет с опережением графика. «Все качественно, все виды работ ведутся параллельно», - добавила она.

На втором строительном объекте, на улице Дружбы, рабочие практически завершили внутреннюю черновую отделку. Сейчас идет устройство коммуникаций, укладка полов, утепление фасада и монтаж входной группы. Территорию вокруг садика готовят к благоустройству - подрядчик вывозит мусор со строительной площадки и завозит песок. Всего на объекте трудится порядка 40 человек.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ обратил внимание на то, что фундамент здания основывается на более чем на 400 сваях, что обеспечивает надежность возводимой конструкции.

По итогу визита на обе строительные площадки Сергей Грахов отметил, что подрядчики взяли хороший темп строительства, работы идут с опережением графиков.

Теги: #великие луки #строительство #детский сад #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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