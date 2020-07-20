Общество

Участники акции «Сад памяти» высадили 27 миллионов деревьев

Участники акции «Сад памяти» высадили 27 миллионов деревьев – живой памятник 27 миллионам погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Акция стала по-настоящему народной: последние недели высадки проходят на севере, в Сибири. Мы благодарны каждому из участников за внесённый вклад. И ещё отдельно подведём итоги», - отмечает председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Деревья высаживают у себя на участках в формате #СадПамятиДома, в частности – жители Красноярского края. А одно из последних публичных мероприятий сегодня состоялось в Мурманской области. Так в Кольском районе у памятного знака в честь подвига Героя Советского Союза Михаила Ивченко посадили сирень. В 1944 году снайпер проявил свою отвагу в первый день Петсамо-Киркенесской операции, закрыв амбразуру своим телом.

«Мы не ожидали, что мы станем одним из регионов, который внесёт свою лепту в финальные 27 миллионов деревьев. Это большая честь. Конечно, мы посадили не много деревьев, но именно в такие моменты понимаешь: какая у нас необъятная страна. Участие и неравнодушие каждого когда-то привело к Победе, как сегодня – к достижению общей цели. Цели – увековечить память своих Героев», - говорит участник акции в Мурманской области, руководитель лаборатории устойчивого развития (Мурманск) Евгений Боровичев.

Отметим, всего на сегодня высажено 27 000 127 деревьев. И количество продолжает расти каждый день. Участие в акции приняли все 85 субъектов страны и свыше 50 стран.

Между тем по предварительным данным акция продолжается. В частности, в связи с эпидемиологической обстановкой, порядка 40 регионов ранее подали заявку на перенос массовых высадок в городах на осень этого года.

Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология». Напомним, ранее сообщалось, что акция станет ежегодной.