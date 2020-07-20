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Общество

Новый игровой комплекс установили в Пскове на улице Юбилейной

20.07.2020 19:00|ПсковКомментариев: 3

За считанные дни территория во дворе дома №81 по улице Юбилейной стала одним из самых популярных мест у детей из соседних домов. Об этом на своей странице в соцсети Instagram рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Юрий Сорокин, в чей избирательный округ входит указанный адрес.

«Раньше здесь находилась детская площадка, но срок ее эксплуатации истек. По просьбе жителей она была демонтирована, а вместо нее мы приобрели и установили новый игровой комплекс. Следующий этап - монтаж дополнительных элементов - в ближайшее время здесь появятся качели, песочница и балансир», - поделился он.


Юрий Сорокин подчеркнул, что жильцам соседних домов не придется платить за техническое обслуживание площадки, эту часть затрат также возьмет на себя предприятие «Псков-Полимер», выпускающее обувь под брендом Nordman.

Фото: @info.sorokinyy, Instagram

Теги: #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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