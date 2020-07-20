Общество

Псковичку с необычным именем поздравил с днем рождения Андрей Турчак

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев поздравил старейшего члена партии «Единая Россия» Октябрину Лисенкову с днем рождения. Псковичке исполнилось 88 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Октябрина Лисенкова родилась в Пскове. В 1941 после гибели отца на фронте вместе с матерью переехала жить в деревню Кувшиново, затем в Латвию. После окончания войны вернулась обратно в Псков. Училась в средней общеобразовательной школе №12, позже поступила в Ленинградский технический институт. В ее трудовой биографии - 27 лет работы на заводе АДС начальником бюро технической документации. Также 40 лет своей жизни псковичка посвятила любимому занятию – проведению экскурсий.

От имени секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, а также от лица депутатов гордумы и главы города Пскова Елены Полонской парламентарий пожелал имениннице крепкого здоровья, выразил благодарность за многолетний добросовестный труд, опыт, доброту и мудрость.

«Спасибо вам за то, что большую часть жизни Вы посвятили работе на благо нашего города», - обратился к имениннице Валерий Тюменцев и вручил ей приветственный адрес от секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, подарок и букет цветов.