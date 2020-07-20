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Общество

В Псковской области выдали почти 600 сертификатов на маткапитал за первенца

20.07.2020 21:30|ПсковКомментариев: 0

С начала года 593 молодых семьи, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребенок, получили сертификат на материнский капитал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР. 

С 15 апреля текущего года вступили в силу новые правила получения сертификата на материнский (семейный) капитал. Теперь сертификат оформляется в проактивном режиме и семьям не надо обращаться в клиентскую службу или офис МФЦ для его оформления и получения.

Сведения о рождении ребенка поступают в Пенсионный фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния. После завершения необходимых технических мероприятий данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Отметим, что сам сертификат теперь оформляется только в электронном виде. Однако при необходимости бумажная копия электронного документа может быть заверена руководителем органа по месту обращения.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

 Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 617 рублей.

Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть право на сертификат сохраняется для семей, в которых ребенок родился или был усыновлен по 31 декабря 2026 года.

Теги: #пфр #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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