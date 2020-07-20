Общество

Более 40 детей укусили клещи в Псковской области за неделю

За неделю с 9 июля по 15 июля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 104 человек, из них 41 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По состоянию на 15 июля в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 21,3 %, а количество детей увеличилось на 6,8 %. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 36,4 %, из них количество обратившихся детей увеличилось на 12,3 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1972 человек, в том числе 111 детей. Серопрофилактика проведена 3 детям до 17 лет.

С начала сезона исследовано 1349 клеща, снятых с пострадавших (за неделю - 95). Их них исследовано 1349 клеща на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), 455 на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), 455 на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), 451 на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон 8-8112-66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон 8-811-53-7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.