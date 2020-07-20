Общество

Операторам связи хотят запретить подменять телефонные номера

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило запретить операторам связи предоставлять телефонные номера из чужой номерной сети. Соответствующий документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроект направлен на установление прямого запрета для операторов связи выделять абоненту абонентский номер, соответствующий российской системе и плану нумерации, из ресурса нумерации, не выделенного ему в установленном порядке», — говорится в пояснительной записке.

В ведомстве объяснили необходимость введения запрета возросшим числом случаев мошенничества в области оказания услуг связи, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, чтобы минимизировать экономическую заинтересованность в подмене номеров в процессе пропуска трафика Минкомсвязь отдельным документом предложило признать существенным условием договора о присоединении и взаимодействии сетей электросвязи наличие ответственности оператора в виде штрафа, неустойки или в ином виде, установленным действующим законодательством.

При недостижении согласия о включении такого условия, договор не будет заключен, а в случае включения условия в документ - операторы связи самостоятельно смогут применять к нарушителям ответственность в виде штрафа. Предполагается, что при наличии разногласий спор между субъектами будет рассматриваться арбитражным судом.