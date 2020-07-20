Губернатор: Псковская область уверенно двигается в направлении третьего этапа снятия ограничений

Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 3454 человек. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает улучшаться. Сегодня +17 новых случаев при +68 выздоровевших. Что особенно важно, за прошедшую неделю зарегистрировано всего 80 заболеваний пневмонией, что в 4,6 раз меньше показателей начала июня», - написал губернатор.
Михаил Ведерников заявил, что в Псковская область продолжает уверенно двигаться в направлении третьего этапа снятия ограничений.
Статистика по районам следующая:
На текущий момент в регионе проведено 58548 исследований, 533 из них за последние сутки, выздоровели 2164 человека, умели 45.