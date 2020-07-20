Общество

Островичку дистанционно поздравили со 100-летием

Одна из старейших жительниц города Острова, труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда Олимпиада Ефимова принимала поздравления со 100-летием 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Чтобы не подвергать риску здоровье юбилярши во время действующих мер по недопущению распространения COVID-19, мероприятие прошло в дистанционном формате, во дворе дома, где живёт Олимпиада Михайловна.

Заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова вместе с цветами и подарками передала имениннице приветственный адрес и подарок от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, персональное поздравление от президента РФ Владимира Путина.

Музыкальный подарок для Олимпиады Ефимовой подготовил творческий коллектив центра культуры «Юбилейный». Для нее прозвучали русские народные песни.