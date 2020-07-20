Общество

Глава Минобрнауки призвал ректоров следить за трудоустройством выпускников

Ректоры российских вузов как минимум до конца года должны держать под личным контролем трудоустройство своих выпускников-2020, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Выпускники 2020 года. В этом году ситуация уникальная... Наша задача – не только дать качественное образование, но и помочь выпускникам трудоустроиться. В этом году по понятным причинам в каждом городе, населенном пункте, субъекте своя ситуация. Хочу обратиться к каждому из ректоров… Надо уделить особое внимание этому вопросу», - цитирует министра РИА Новости.

Фальков попросил каждого ректора лично заниматься судьбой практически каждого выпускника, кто еще не нашел себе работу.

«Знаю, что в большинстве вузов есть службы занятости, структурные подразделения, которые на протяжении многих лет системно организуют эту работу. Но с учетом специфики 2020 года мне бы хотелось, чтобы вы лично посмотрели на ту ситуацию. Думаю, что как минимум до нового года надо будет держать на личном контроле, чтобы не допустить каких-то негативных явлений. В случае если нужна будет помощь и вы видите какие то системные проблемы, вместе будем искать пути их решения», - сказал он.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что в этом году министерство запускает специальную программу трудоустройства выпускников 2020 года на исследовательские позиции. Министерство уже собрало и проанализировало большое количество вакансий.

«Еще есть возможность каждому университету во взаимодействии с министерством внести свои предложения по трудоустройству выпускников 2020 года… в ваши вузы либо в научные организации. Естественно, программа обеспечена дополнительным финансированием», - заметил он.