Общество

Посадочная площадка для вертолетов дедовичской больницы не соответствует требованиям

Посадочная площадка для вертолетов Дедовичской районной больницы не соответствует требованиям. К такому выводу пришла Псковская транспортная прокуратура после проверки соблюдения воздушного законодательства при эксплуатации посадочных площадок, используемых учреждениями здравоохранения и организациями санитарной авиации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что посадочная площадка для вертолетов ГБУЗ Псковской области «Дедовичская районная больница» не оборудована ветроуказателем, опознавательная маркировка не соответствует необходимым требованиям.

В этой связи внесено представление главному врачу больницы. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.