Общество

Дмитрий Быстров поздравил жителей Острова с Днем города

Глава Островского района поздравил всех жителей с Днем города и 76-ой годовщиной освобождения Острова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

«Примите поздравления с замечательным праздником – Днем города! По сложившейся традиции, в этот день мы отмечаем и 76-ю годовщину со дня освобождения Острова от немецко-фашистских захватчиков! В этой связи особо теплые поздравления - нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, всем, кто участвовал в наступательной Псково-Островской операции советских войск 3-го Прибалтийского фронта, кто приближал победу, сопротивляясь в подполье, кто бил врага в партизанских отрядах, кто помогал народным мстителям связью, одеждой и продуктами, всем, кто терпел и верил, что счастливый день освобождения обязательно придет», - сказал Дмитрий Быстров.

Он отметил, что сегодня все жители района отдают долг мужеству погибших и выживших, говорят слова благодарности ныне живущим ветеранам, всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного периода, поднимая и восстанавливая народное хозяйство района.

«Низкий вам поклон дорогие ветераны и труженики тыла, честь и слава за ваш ратный и трудовой подвиг, за мужество и героизм, за стойкость и выдержку! Мы должны делать все, чтобы память о героях и жертвах страшных военных лет, обо всех, кто отстоял наше право на жизнь, была сохранена и передана нашим потомкам. Это наша история, которую мы должны помнить и чтить», - подчеркнул глава района.

Дмитрий Быстров рассказал, что жители по праву гордятся своими земляками – теми, кто с полной самоотдачей, добросовестно, творчески и умело трудился в разных отраслях экономики, социальной сфере, культуре и спорте, прославляя свою малую Родину. Много замечательных людей вписали свои имена в летопись Острова и района, они принесли краю почет и уважение, прославили его своим трудом, заметил он.

«Выражаю слова искренней благодарности нынешнему поколению островичей, тем, кто вносит свой посильный вклад в развитие города и района, за желание сделать Остров лучше, комфортнее, современнее и привлекательнее. Рассчитываю, что и наша одаренная, деятельная, полная сил и стремлений к свершениям молодежь свяжет свою судьбу с родным городом, применит свои знания, способности и таланты в развитии и благоустройстве муниципалитета. Примите мои искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, радости, стабильности и процветания!» - обратился Дмитрий Быстров к жителям района.

Он пожелал Острову счастливого будущего: «Пусть город будет цветущим и красивым, а жизнь каждого человека, каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и любовью! С Днем рождения, Остров! С Днем освобождения! С праздником, островичи!»