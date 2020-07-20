Общество

Еще один житель Псковской области стал жертвой коронавируса

Еще один житель Псковской области стал жертвой коронавируса. Общее число умерших достигло 46 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19 в официальном Telegram-канале.

Всего в регионе зафиксировано 3454 подтвержденных случая заражения коронавирусом. На данный момент проведено 58548 исследований, выздоровели 2164 человек.

Статистика по районам следующая: