Еще один житель Псковской области стал жертвой коронавируса. Общее число умерших достигло 46 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19 в официальном Telegram-канале.
Всего в регионе зафиксировано 3454 подтвержденных случая заражения коронавирусом. На данный момент проведено 58548 исследований, выздоровели 2164 человек.
Статистика по районам следующая:
- Псков – 1043
- Великие Луки – 694
- Бежаницкий район - 39
- Великолукский район – 177
- Гдовский район – 74
- Дедовичский район – 48
- Дновский район - 102
- Красногородский район – 27
- Куньинский район –30
- Локнянский район - 11
- Невельский район - 121
- Новоржевский район – 20
- Новосокольнический район - 62
- Опочецкий район – 39
- Островский район – 249
- Палкинский район - 42
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 97
- Порховский район - 143
- Псковский район – 280
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 16
- Себежский район – 23
- Стругокрасненский район – 41
- Усвятский район - 18.