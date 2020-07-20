Общество

Александр Коновалов: Ограничительные меры перечеркнули всю культурную жизнь города

В этом году ограничительные меры перечеркнули всю культурную жизнь города. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов сегодня, 21 июля, на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Коновалов отметил, что праздник 9 мая псковичи не смогли отметить так, как хотелось бы, несмотря на знаменательную дату. «Теплилась надежда, что в День города часть запретов будет снята, но этого не случилось», - сказал он.

Городские власти приняли решение, что какие-то элементы празднования должны остаться, в итоге ограничились проведением ритуалов с соблюдением ограничительных мер. Так, 23 июля в 16.00 состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

«Совсем не отмечать и не чтить дату освобождения города было бы неправильно», - считает Александр Коновалов.