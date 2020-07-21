Общество

Псковичей не будут просить соблюдать дистанцию во время салюта в честь Дня города

Псковичей не будут просить соблюдать социальную дистанцию во время салюта в честь Дня города. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Никаких разметок на набережной во время праздничного салюта наноситься не будет», - заявил Александр Коновалов.

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По его словам, в основном в это время на набережной будут гулять семьи, а это категория, которую не нужно разграничивать социальной дистанцией.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Александр Коновалов отметил, что примерно с 22.00 и до конца салюта будет закрыт Ольгинский мост.