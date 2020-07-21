Общество

Полицейским уточнят условия отпуска по личным обстоятельствам

В Госдуму внесен законопроект, конкретизирующий условия для предоставления отпуска по личным основаниям для сотрудников органов внутренних дел. Как пишет «Парламентская газета», проект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда.

По закону отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия может взять сотрудник со стажем службы в органах внутренних дел 20 лет и более в любой год из последних трех лет до достижения им предельного возраста пребывания на службе либо в год увольнения со службы по состоянию здоровья или в связи с сокращением должности.

Однако КС счел, что в действующей редакции не ясно, есть ли право на отпуск по личным обстоятельствам у сотрудников, увольняемых в связи с болезнью на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Законопроект уточняет соответствующее положение.

Предлагается формулировку «в связи с состоянием здоровья» конкретизировать, указав, что право на отпуск по личным обстоятельствам сотрудник имеет: 1) на основании заключения военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе в органах внутренних дел и о невозможности выполнять служебные обязанности в соответствии с замещаемой должностью при отсутствии возможности перемещения по службе; 2) в связи с болезнью — на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе.

Принятие проекта позволит исключить возможность увольнения сотрудников в связи с негодностью к службе в период отпуска по личным обстоятельствам, говорится в пояснительной записке к проекту.