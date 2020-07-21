Общество

Островский район празднует 76-летие со дня освобождения от фашистов

Островский район во вторник, 21 июля, празднует 76-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей муниципалитета с годовщиной памятной даты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«В день годовщины освобождения Островского района мы вспоминаем всех, кто в дни войны защищал район на передовой и в тылу, трудился не покладая рук, поддерживал фронт и партизан. Жители Острова навсегда войдут в историю как несгибаемые, смелые и мужественные люди. Сколько молодых подпольщиков было казнено, растерзано, но не согласилось на предательство. И эта отвага, смелость и упорство живет и в их потомках, в современных жителях района. Сегодня мы вспоминаем не только военный, но и трудовой подвиг народа. Мы говорим слова благодарности всем, кто отдал свои жизни, силы, здоровье за свободу и процветание Острова. Уверен, что трудами неравнодушных людей район будет с каждым годом становиться краше и комфортнее», - отметил глава региона в поздравительном адресе и пожелал островичам мира, удачи, благополучия и успехов.

В этот день состоялись торжественные церемонии возложения цветов и гирлянд к монументу Героя Советского Союза Клавдии Назаровой и к памятному знаку 146-й Островской стрелковой дивизии. Мероприятия прошли под аккомпанемент военного оркестра и завершились праздничным салютом из артиллерийских орудий. В торжествах приняли участие глава Островского района Дмитрий Быстров, представители муниципальных ОМВД России и военного комиссариата, а также командиры воинских частей Островского гарнизона.

Добавим, что в честь праздника площадь имени Героя Советского Союза К. И. Назаровой украшена государственными флагами.

Ранее на мемориальном комплексе «Линия Сталина» со всеми воинскими почестями были перезахоронены останки 36 красноармейцев, обнаруженных местными поисковыми отрядами на местах сражений времен Великой Отечественной войны.

Напомним, на подступах к Острову несколько месяцев шли кровопролитные бои. Немецкая оборонительная линия «Пантера», казалось, была неприступной. И все же 17 июля 1944 года Красной Армии удалось прорвать вражескую оборону и форсировать реку Великую. К 19 июля силы противника были отогнаны на 40 км. Утром 21 июля в город Остров ворвался первый стрелковый батальон 608-го стрелкового полка. Город, а вслед за ним и весь район были освобождены.