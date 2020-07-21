Общество

Названо число молодых педагогов в Псковской области

В Псковской области работают около 600 молодых педагогов со стажем до 5 лет. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это небольшой показатель, и, к сожалению, эта цифра не прирастает так быстро, как бы хотелось», - сказал Александр Седунов. Всего в регионе работают порядка 9 тысяч учителей и воспитателей, доля педагогов до 35 лет - порядка 17% от общего числа.

Александр Седунов сообщил, что в прошлом году в образовательные учреждения области пришли около 150 молодых специалистов. «Хотелось бы, чтобы приток молодых учителей был более активным», - подчеркнул председатель областного комитета по образованию.