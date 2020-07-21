Общество

Певец Юрий Антонов госпитализирован в больницу

75-летний исполнитель Юрий Антонов госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с ногой.

Медики сделали ему операцию и перевели музыканта в общую палату. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает Telegram-канал «112».