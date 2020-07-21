Общество

Новые правила диспансеризации установлены для россиян

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — говорится в документе.

До принятия закона всем работникам для прохождения диспансеризации был гарантирован один оплачиваемый день раз в три года.

Факт диспансеризации необходимо документально подтвердить. Для этого работник обязан будет предоставить справку из поликлиники.

«Это решение позволит нашим гражданам ежегодно получать дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, — сказал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, — люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате. В результате многие просто отказываются от осмотра. Однако именно регулярное прохождение диспансеризации – залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний. Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан».