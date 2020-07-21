Общество

Медицинский долгострой

Областной здравкомитет спустя пять недель (вместо положенной одной) все-таки ответил на запрос ПЛН по поводу строительства в Пскове новой поликлиники. Оказалось, что эпопея со старым перинатальным длиною в год не завершена. Марина Гаращенко снова вернулась к идее создания поликлиники именно там. Правда, ей самой до сих пор неизвестно, сколько это будет стоить.

В июне Псковская Лента Новостей очень подробно разбиралась с вопросом о новой поликлинике в Пскове. По последней на тот момент информации ее собирались строить в «яме» на Коммунальной, спасибо нацпроектам.

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Весь прошлый год чиновники от медицины не могли определиться, открывать ли поликлинику в освободившемся старом здании перинатального центра, строить ли новую, или вообще ничего делать не нужно - такая идея тоже была. Перинатальный казался то спасением, то слишком ветхим, «совершенно непригодным» и дорогим в реконструкции. Пока в январе председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко не объявила: «Будем планировать строительство новых поликлиник - в Пскове и Великих Луках». К тому же земля на Коммунальной еще в 2018 году отдана под медицинские нужды. Разобравшись в этих хитросплетениях, мы направили Марине Гаращенко вопросы о новой поликлинике. Когда, по чем, кого будет обслуживать, где возьмут специалистов - ответы оказались неожиданными.

«Псковской городской поликлинике передано здание корпуса «Б» Псковского перинатального центра для размещения кабинетов поликлиники, для создания дополнительных площадей и улучшения оказания качества медицинской помощи, а также комфортного пребывания пациентов, - сообщила Марина Гаращенко. - Предполагается обслуживание 25 000 человек. Возведение нового здания не планируется».

С цифрами путаница. Несколькими абзацами ниже речь идет уже о 22 000 человек. Мощности нового учреждения тают на глазах.

«Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после завершения этапов государственной экспертизы проектно-сметной документации. Финансовое обеспечение ремонтных работ запланировано в рамках реализации региональной программы развития первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы с софинансированием расходов из федерального бюджета. Начало работ запланировано на 2021 год».

Эту часть ответов тоже хочется дополнительно прокомментировать. Как можно планировать расходы, если их сумма еще неизвестна? И как быть с информацией, вышедшей из того же здравкомитета в мае прошлого года, когда была названа сумма «порядка 75 млн рублей»? За год с лишним «порядок» так и не смогли точно подсчитать.

Теперь давайте посмотрим, что будет внутри поликлиники:

«Планируется переустройство корпуса «Б» для размещения поликлинического терапевтического звена, диагностических кабинетов, физиотерапевтического отделения, лаборатории. Планируется создать отделение дневного стационара (кардиологические, терапевтические, неврологические, эндокринологические и другие койки). Возможно развитие дневного стационара по направлениям хирургического и эндоскопического профиля».

Самый острый вопрос кадровый. Где взять врачей на еще одно учреждение, если существующие укомплектованы не так, чтобы очень. Уже много лет медиков у нас в области только половина от нужного числа. Осенью должна заработать новая инфекционка, туда собираются перевести тех, кто сейчас борется с коронавирусом. На передовую брошены медики самых разных специальностей из всех концов области. Дело это сейчас крайне важное, но факт еще и в том, что все другие направления оголятся сильнее.

«Ведется активная работа по привлечению кадров, участие в ярмарках-вакансиях, заключение целевых договоров со студентами, - рассказали нам в здравкомитете, как намерены пополнять штат. - Так, в 2020 году заканчивают обучение в целевой ординатуре два ординатора по специальностям «Кардиология» и «Офтальмология». В 2021 году четыре специалиста заканчивают целевую ординатуру по специальностям: рентгенология, гастроэнтерология, функциональная диагностика и хирургия. Врач-кардиолог (молодой специалист) принят на работу в январе этого года. Девять студентов-целевиков учатся в вузах Смоленска, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга».

Впечатляющие цифры для региона, в котором дефицит медицинских кадров исчисляется сотнями специалистов. И что-то не видно в перечне вузов нашего ПсковГУ, который с большим скрипом, но все-таки открыл медицинское направление. Забыли? Или уровень подготовки такой, что в расчет не берут?

«Для оказания профессиональной и психологической поддержки за молодым специалистом закрепляется наставник, - продолжает председатель здравкомитета. - Наставники назначаются из наиболее опытных сотрудников, обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные показатели в работе, способность и готовность делиться своим опытом, преданные медицине и гибкие в общении. При трудоустройстве в поликлинику оказывается материальная помощь. По истечении шести месяцев с момента трудоустройства предоставляется единовременная денежная выплата. Обеспечение служебным жильем. Денежная компенсация служебного найма. Субсидия на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту».

В этом году исполняется уже семь лет, как материальное воплощение пытаются придать новой поликлинике на Завеличье. «Яма» зарастает, перинатальный не молодеет, а псковичи все еще бьются в очередях за заветным номерком.

Юлия Магера