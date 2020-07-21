Общество

Три года строгого режима получил житель Псковской области за кражу

Житель Опочки приговорен к лишению свободы за кражу и нарушение ограничений административного надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый грубо и систематически не соблюдал установленные судом ограничения, неоднократно привлекался к административной ответственности, не находился по месту жительства в ночное время.

Также подсудимый в ноябре 2019 года совершил кражу с незаконным проникновением в чужое жилище. Подсудимый сорвал навесной замок с входной двери, незаконно проник внутрь, откуда тайно похитил велосипед, ТВ-тюнер, электросушитель, электрическую плитку, радиоприемник, магнитофон, ущерб составил 24 700 рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.