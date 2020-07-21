Общество

Наталья Федорова вручила награды труженикам сельхозотрасли Псковского района

Сегодня, 21 июля, глава Псковского района Наталья Федорова вручила награды труженикам сельскохозяйственной отрасли по итогам работы за 2019 год.

По традиции, чествование лучших работников муниципального образования проводится в День района, однако в этом году официальные мероприятия проходят с минимальным числом участников, и глава района приняла решение поздравить тружеников на рабочем месте.

Торжественное собрание и небольшой концерт состоялись сегодня у правления ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» в деревне Родина. Наталья Федорова вручила награды и пожелала труженикам села Псковского района больших успехов в труде.