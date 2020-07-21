Общество

Пскович предложил заработать на знаниях школьников

Пскович Николай Пронев придумал формат проверки школьных знаний, который привлек уже полторы тысячи детей и 10 млн зрителей и стал лучшим в двух престижных конкурсах.

Проект называется «Контрольные игры». Смысл простой - экзамен или самостоятельная работа встроены в игру. Команда – те, кто хочет оценить свои знания по такому-то предмету за такой-то период – играет вместе с учителем (своим или специально подобранным), и каждые три минуты педагог задает вопрос. На ответ есть 5 секунд. При этом противник – обычная команда, которая и не подозревает об экзаменовке. Цель стандартная – победить, правильно ответить на максимум вопросов.

Плюс еще и в том, что знания приносят деньги, пишет источник. Подробнее читайте на «МК в Пскове».