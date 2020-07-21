Общество

Экс-депутат областного Собрания стал почетным гражданином Островского района

В Острове состоялось награждение заслуженного работника сельского хозяйства РФ Леонида Рыбакова. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Островского района», сообщает газета «Островские вести».

Ленту почетного гражданина и полагающиеся этому званию регалии ему вручил глава района Дмитрий Быстров сегодня, 21 июля, в день 76-ой годовщины освобождения Острова от немецко-фашистских захватчиков.

Леонид Рыбаков более 40 лет работал руководителем колхоза, первым заместителем председателя райисполкома Островского района. Будучи руководителем колхоза, принимал активное участие в общественной работе.

За умелое руководство коллективом и активную общественную работу он получал правительственные награды: 14 июля 1989 года - медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР»; 1 января 1995 года ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»; 11 сентября 2008 года награжден медалью «За заслуги перед районом».

За период работы в сельском хозяйстве Леонид Рыбаков был награжден грамотами областной администрации, областного Собрания депутатов и неоднократно - районной администрацией города Острова и Островского района.

В марте 1994 года Рыбаков был избран депутатом Псковского областного Собрания, где работал по март 1998 года.

С 1 февраля 2016 года Леонид Рыбаков уволился с работы в связи с уходом на пенсию. Но, уйдя на заслуженный отдых, продолжает активную общественную работу, постоянно поддерживает связь с Советом ветеранов Островского района, активно участвует во всех проводимый мероприятиях в городе и районе.