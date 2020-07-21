Общество

Облизбирком рассмотрел вопросы использования эфира, поощрения и кадрового состава

В Псковской области 21 июля поощрили организаторов и участников выборов на заседании избирательной комиссии Псковской области №136. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов.

По его словам, на заседании утверждены результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов на региональном государственном радиоканале в июне 2020 года. Нарушений и жалоб нет, все парламентские партии использовали по одной минуте и 15 секунд эфирного времени.

Принято решение о поощрении организаторов и участников досрочных выборов главы Печорского района 12 июля, организаторов выборов, референдумов по организации и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля. Форма поощрения: почетная грамота, благодарность и благодарственное письмо Избирательной комиссии Псковской области.

Кроме того, на заседании досрочно прекращены полномочия трех членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса - в Пустошкинском, Невельском и Островском районах. Как пояснил Игорь Сопов, ротация прошла по различным причинам, вызванными семейными или личными обстоятельствам.

Партии будут предлагать в территориальные комиссии новых членов. Информация о кандидатурах будет опубликована в открытых информационных источниках.