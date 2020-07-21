Общество

Центризбирком заверил список кандидатов трех партий на довыборы в Госдуму

На заседании Центральной избирательной комиссии РФ 21 июля заверен список кандидатов от партии «Яблоко», «Коммунистической партии Коммунисты России», «Коммунистической партии социальной справедливости» по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва.Также зарегистрированы уполномоченные представители партий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Также на заседании поднимался вопрос о проверке сообщений по фактам двойного голосования по поправкам в Конституцию РФ. По всем выявленным фактам двойного голосования за границей установлены все имена и фамилии голосовавших. Документы по одному случаю передаются в Следственный комитет, по второму в МВД.

Информация о точном количестве участковых комиссий, которые будут вскрывать мешки с документаций, будет сообщена дополнительно.