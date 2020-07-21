Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс о работе на «удаленке»

Депутаты всех фракций Госдумы поддержали законопроект «Единой России», в котором определяется понятие дистанционной работы. Все изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.
В частности, поправки закрепляют три вида удаленной работы - постоянную, временную и комбинированную. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии - многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе.
Кроме того, поправки закрепляют право работника на удаленке быть оффлайн - то есть, все задачи, которые он по поручению руководства выполняет уже после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные.
В документе определено, что дистанционный работник и работодатель могут обмениваться документами в любой удобной для них форме - электронная подпись, которая стоит сейчас порядка четырех тысяч рублей, для этого не понадобится.
В «Единой России» неоднократно подчеркивали, что законопроект направлен на защиту прав работников. При этом в создании проекта поправок участвовали сами работодатели - в итоговом тексте документа учтены пожелания обеих сторон.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что трудовое законодательство касается миллионов людей - поэтому партия приняла решение провести общественное обсуждение поправок в ТК во всех регионах страны. Оно стартовало в Челябинске с участием Андрея Турчака, главы Минтруда Антона Котякова, первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, а также представителей профсоюзов и экспертов.
Руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Антонов напомнил, что инициативу о внесении поправок в ТК РФ об удаленной работе региональные парламентарии одобрили.
Во всех регионах поправки в Трудовой кодекс поддержали. В Ярославской области, в свою очередь, предложили добавить в закон пункт о том, что правом в упрощенном порядке уходить на удаленную работу могут пользоваться родители, воспитывающие и проживающие совместно с детьми до 14 лет. Это позволит исключить из этой нормы родителей, не занимающихся воспитанием детей. В Марий Эл отметили, что после принятия поправок люди с ограниченными возможностями здоровья смогут легче устроиться на работу. На Ямале обратили внимание на необходимость решения вопроса северных надбавок при удаленной работе.
Часть подготовленных предложений выходит за рамки изменений в ТК о дистанционной работе, но их обещают учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению и нового пакета поправок. В общей сложности из регионов поступило 98 отзывов: 50 - от региональных заксобраний, 48 - от исполнительной власти на местах.
В «Единой России» рассчитывают, что законопроект в третьем окончательном чтении примут в осеннюю сессию Госдумы, чтобы он начал работать с 1 января 2021 года.