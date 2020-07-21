Общество

Почему зажиточные россияне летают лечиться в Израиль?

Медицинский туризм – явление не новое. Дело не в том, что отечественная медицина, платная или бесплатная, плохая, а в тех уникальных услугах, которые зачастую реально получить только за рубежом. Не исключено, что некоторым из нас, даже не испытывающим финансовую скованность, лечиться лучше на родине.

В конечном итоге, результат и стоимость лечения зависят и от того, в какую клинику и к какому врачу вы обращаетесь в Израиле, Германии, Италии или в России. Поэтому с достоверностью сказать, что лечиться лучше у нас или «там», нельзя. Все индивидуально.

Израиль – традиционное место для лечения

Израиль, наряду с некоторыми другими государствами, прочно ассоциируется с медицинским туризмом. Причин несколько – здесь много клиник, как государственных, работающих с иностранцами, так и частных. Здесь хороший уровень подготовки врачей, которые известны далеко за пределами своей страны. Ведь лечат людей, ставят диагнозы, делают операции именно врачи – это краеугольный камень медицинских услуг.

При некотором допущении стоимость лечения в израильских клиниках выигрывает у ценников в тех же США и ряде других государств. Вы можете посмотреть цену , диапазон цен, на лечение в клинике «Топ Ихилов».

Правильная диагностика и диагноз

Залог успешного, безопасного, наименее травматического и быстрого лечения – в диагностике. В известных израильских медицинских комплексах обследованиям уделяют особое внимание, используя при этом сертифицированные инновации.

В контексте медицинского туризма стоит отметить возможность удаленного диагностирования на основе имеющихся документов, а также общения с врачами с целью услышать альтернативное мнение или альтернативную программу лечения. Бывают случаи, что поставленные на родине диагнозы не подтверждаются за рубежом, либо ставятся другие диагнозы с составлением соответствующей программы лечения.

Меньше операций

Учитывая уровень технологического оснащения израильских клиник (речь идет о крупнейших и авторитетных центрах), интеграцию инноваций и практическое использование новых методик, теоретически некоторые пациенты могут вылечиться, отказавшись от операций либо согласившись на операции с меньшей степенью вмешательства, последствиями для организма, меньшим реабилитационным периодом и осложнениями.

Выбор клиники – вопрос индивидуальный, и сказать точно, где лечиться именно вам, в своей стране или за рубежом – невозможно. Теоретически, если обратиться в хорошую клинику, вы получите доступ к преимуществам лечения в Израиле. Но вопрос цены остается открытым – лечиться за рубежом могут позволить себе не все. Трезво оценить свои финансовые возможности следует на первоначальном этапе.

Выбирать поставщика медицинских в виде клиники в Израиле следует особенно тщательно, избегая непроверенных посредников и фирм, не зарекомендовавших себя на рынке. Тут следует обратить внимание на комплексные услуги, которые включают пакет: от первоначальной консультации и встречи у трапа самолета до сопровождения после реабилитационного периода.