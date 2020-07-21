Общество

Завершились дноуглубительные работы в устье реки Ловать

В устье реки Ловать сегодня, 21 июля, завершились дноуглубительные работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, работы на участке протяженностью 2475 метров, шириной 50 метров и площадью 123750 кв. метров проводились в Старорусском районе Псковской области.

По проектным расчетам в ходе работ изъято 147,6 тысяч кубометров грунта.

Главной целью рыбохозяйственной мелиорации является улучшение условий для развития и нагула молоди рыб, что, в свою очередь, поспособствует увеличению ее промыслового возврата.