Общество

Малообеспеченные семьи смогут получить детские вещи 24 июля в Пскове

Псковское областное отделение Российского детского фонда 24 июля будет выдавать детские вещи малообеспеченным семьям и семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Как сообщается на официальной странице реготделения фонда в соцсети ВКонтакте, получить вещи для детей от 0 до 3 лет можно будет с 10:00 до 15:00.

Кроме одежды, обуви и игрушек раздаваться будут и небольшие гигиенические наборы.

При себе необходимо иметь паспорт и справку, подтверждающую нуждаемость семьи.

Обязательна предварительная запись в личные сообщения группы «Детский фонд. Псков».

Акция пройдет в офисе фонда на улице Я. Фабрициуса, 2а (здание городской налоговой службы), на 1-м этаже, в правом крыле.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Щедрый склад» с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.