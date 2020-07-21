Общество

Губернатор поздравил Александра Котова с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Теплые слова в адрес спикера регионального парламента глава региона разместил на своей странице в соцсети Instagram, сопроводив их несколькими совместными фотографиями.

«Эта высокая и почетная награда является убедительным свидетельством исключительной компетентности, искренней самоотдачи и многолетней успешной работы на благо Псковской области и всей страны. Искренне рад, что такие выдающиеся и неравнодушные люди трудятся в регионе», - написал он.

Напомним, 21 июля президент Владимир Путин наградил председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что Александр Котов награждается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.