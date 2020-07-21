Общество

Подготовку к Форуму регионов России и Беларуси обсудили в Псковской области

Подготовку к ежегодному Форуму регионов России и Беларуси обсудили сегодня, 21 июля, в Псковской области в ходе рабочей встречи и.о. губернатора Псковской области Веры Емельяновой с чрезвычайным и полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. В обсуждении принял участие председатель регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Ежегодный Форум регионов России и Беларуси в этом году пройдет уже в 7-й раз - в сентябре 2020 года в Минске. Он будет посвящен наследию 75-тилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участники встречи обсудили форматы возможного представления на Форуме потенциала Псковской области.

В ходе общения были также рассмотрены темы двустороннего расширения возможного промышленного партнерства с белорусской стороной и сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательных сферах, в области туризма.

Псковскую область с Республикой Беларусь связывают длительные добрососедские отношения в экономической и культурной сферах. Беларусь является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров региона среди стран СНГ. В рамках подписанных соглашений Псковская область проводит политику по активизации интеграционных связей в экономике, культуре, образовании и по другим направлениям.

Так, за период с января по май 2020 года в братскую страну экспортировано продукции в объеме более 30 млн долларов США. При этом примерно столько же составил импорт из Беларуси. Всего во внешнеторговом обороте между Псковской областью и Республикой Беларусь, по данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, участвует 96 групп различных товаров.

Во время переговоров речь зашла и о сотрудничестве компании ОАО «Псковвтормет», которая является одним из крупнейших экспортеров Псковской области, и ОАО «Белорусский металлургический завод», взаимодействующих с 2005 года. Стороны затронули вопросы урегулирования возникших (в текущем году) трудностей и организации дальнейшей совместной работы.

Форум регионов России и Беларуси — одно из самых значимых мероприятий в сфере развития двусторонних связей, проводимый с участием руководства двух стран. Мероприятие традиционно включает в себя пленарное заседание, секции, заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Планируется, что в этом году к Форуму будет также приурочена серия молодежных, спортивных и культурных мероприятий, в том числе региональных.