Общество

За сутки в Псковской области прибавилось 32 новых случая заболевания коронавирусом

За сутки в Псковской области прибавилось 32 новых случая заболевания коронавирусом при 56 выздоровевших. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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«К сожалению, растет и число умерших от COVID-19 - сегодня добавились данные по еще одному пациенту. Рассчитываем, что к концу этой недели вся информация по пику заболевания будет обработана», - добавил он.

Всего в регионе, согласно опубликованным губернатором данным, зафиксировано 3486 подтвержденных случая заражения коронавирусом. На данный момент проведено 59183 исследований, выздоровели 2220 человек.