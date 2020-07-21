Общество

Количество случаев заражения коронавирусом в Пскове достигло 1057

Если положительная тенденция в части эпидемиологической обстановки в Псковской области сохранится, то через несколько дней на обсуждение будет вынесен вопрос о снятии ряда противовирусных ограничений. Об этом сегодня, 21 июля, на своей Instagram-странице сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Отметим, что, согласно опубликованным губернатором данным, в Пскове за сутки прибавилось 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Великие Луки приросли 11 новыми случаями. Всего же за сутки в регионе зафиксировано 32 новых случая заболевания при 56 выздоровевших.