Общество

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии презентован псковичам

Подготовлен предварительный проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове. Как сообщила в соцсетях глава города Елена Полонская, его обсудили на встрече с инициативной группой домов №12 и №12а по указанной улице, а также директором управляющей компании Андреем Тарасовым.

Проект разработал ООО «Сдм Проект» с учетом пожеланий горожан. Планируется, что на участке от улицы Кузбасской Дивизии до кладбища Жен Мироносиц появится улица с обустроенными прилегающими территориями. Она будет 4-х полосной, вдоль двух полос будут проходить пешеходные и велодорожки. Предусмотрено освещение, два кольца развязки, одно – с поворотом на городскую больницу, второе – с поворотом на улицу Киселева.

Также улица будет реконструирована с учетом маломобильных групп населения. «Обустроим большое количество парковочных зон и карманов, а также оборудуем пешеходные пути к медицинским учреждениям. Жители предложили предусмотреть подземные пешеходные переходы. Идея хорошая, теперь надо разобраться, насколько это технически возможно. Ранее инициативная группа обратила внимание на необходимость сохранения ивовой аллеи и внесения изменений в проект парковочной зоны расположенной рядом с домом. Все замечания учтены в проекте. Аллея на месте, размеры и расположение парковки изменены», - рассказала Елена Полонская.

Кроме того, планируется установка 4-х остановочных комплексов. «Благодаря реконструкции данной территории этот район станет доступным общественному транспорту, добираться станет легче», - добавила глава города.