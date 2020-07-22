Общество

Внезапная проверка боеготовности войск завершилась в России

Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, они проводились с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.

«В Вооруженных силах Российской Федерации завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности... Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что войска и силы ЮВО, часть органов военного управления и войск ЗВО, соединений ВДВ, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ возвращаются в пункты постоянной дислокации. В Минобороны рассказали, что в рамках проверки штабы, соединения и воинские части были приведены в высшую степень боевой готовности.

«Основной целью внезапной проверки являлась оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются угрозы террористического характера, а также определение степени подготовленности войск к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению», - пояснили в Минобороны.