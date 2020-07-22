Общество

Жители российского поселка обратились к Путину с помощью картофеля

В поселке Кукуевка в Курской области местные жители использовали поле с кустами картофеля, чтобы обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. Они пропололи картошку так, чтобы с высоты был виден призыв «Путин, помогите Кукуевке», сообщает Telegram-канал Readovka.

Жители поселка жалуются на необеспеченность поселка инфраструктурой — из-за юридических сложностей в нем нет ни дорог, ни газа. С января 2018-го здесь прекратилась выдача разрешений на строительство, но к тому моменту в поселке уже было продано 2 тысячи участков и построено 550 домов, пишет «Лента.ру».

В настоящее время местные жители не имеют возможности достроить свои дома, зарегистрировать уже построенные и прописаться в них. Они уже дважды записывали видеообращения, адресованные президенту.