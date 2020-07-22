Общество

Директор печорской гостиницы оштрафован за грубое нарушение трудовых прав

Штраф в размере 1 тыс. рублей получил директор организации за нарушение трудовых прав работника в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

В ходе проверки, проведенной по обращению жителя Печорского района, установлено, что при применении дисциплинарных взысканий к работнику ООО «Гостиница "Планета"» были грубо нарушены его трудовые права.

В этой связи в адрес директора ООО «Гостиница "Планета"» внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, в отношении работодателя.

Постановлением Государственной инспекции труда в Псковской области директор организации признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде штрафа.