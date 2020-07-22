Общество

Псковская таможня входит в список лидеров по числу возбужденных уголовных дел

266 уголовных дел возбудили Северо-Западная оперативная таможня и таможенные органы региона за шесть месяцев 2020 года. Это на 30 дел больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по связям с общественностью СЗТУ.

Значительная часть выявленных нарушений, по которым были возбуждены уголовные дела, приходится на статью о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. По этой статье возбуждено 71 уголовное дело.

60 уголовных дел возбуждено по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

По фактам незаконного перевода за рубеж денежных средств и нарушения требований валютного законодательства возбуждено 49 уголовных дел, по фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ - 23 уголовных дела.

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на Северо-Западную оперативную (57), Псковскую (34), Санкт-Петербургскую (31) и Балтийскую (31) таможни. В порядке статей 91, 92 УПК РФ дознаватели задержали 6 человек по подозрению в совершении преступлений.

В первом полугодии было изъято свыше 64 килограммов наркотических средств, психотропных веществ, а также более 9 килограммов сильнодействующих веществ.

Специалисты-кинологи таможен СЗТУ обнаружили свыше 15 килограммов наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, более 140 тысяч блоков сигарет, 274 единицы оружия и боеприпасов.

Кроме того, за первые 6 месяцев 2020 года с применением служебных собак было выявлено 8 фактов незаконного перемещения денег через границу Российской Федерации. Общая сумма, в том числе в иностранной валюте, составила более 9 миллионов рублей.