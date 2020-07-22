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Общество

Псковская школа выиграла федеральный грант по проекту «Сберкампус»

22.07.2020 10:18|ПсковКомментариев: 0

Псковская средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина выиграла федеральный грант по проекту «Сберкампус». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

С 17 по 21 августа двери Сберкампуса будут открыты для 100 участников образовательного интенсива в возрасте 12-17 лет, которые стремятся изучать цифровые, инженерные IT и нанотехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Цель проекта - организация дополнительного образования обучающихся по программам основного и среднего общего образования во время летнего каникулярного периода. Школьники примут участие в образовательных интенсивах с использованием цифровой платформы персонализированного обучения.

Сберкампус - это пространство образовательных интенсивов в формате буткемпа, которые подразумевают смешение в процессе обучения онлайн- и офлайн-форматов, именно поэтому всех участников ждет не только работа на Школьной цифровой платформе, но и проектная деятельность, участие в общекультурных мероприятиях, дискуссионные площадки и обмен опытом с наставниками и юными коллегами.

Каждый участник интенсива самостоятельно выбирает направление деятельности и кейс, над решением которого он будет работать на протяжении этих 5 дней.

Как подчеркнули в управлении образования администрации Пскова, в информационный XXI век учителям необходимо держать «руку на пульсе», быть в курсе всех новых методик, приемов и знаний, постоянно повышать свой профессионализм и личные качества. Поэтому педагоги школы с 15 июля принимают участие в работе обучающих вебинаров проекта «Сберкампус». Цель вебинаров - повышение квалификации в области самообразования и цифровизации.

На сегодня педагоги этой школы посетили 5 вебинаров для руководителей образовательных площадок, конфигураторов, наставников, организаторов (или вожатых) проекта.

Теги: #ОМСУ #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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