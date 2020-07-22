Общество

Ввоз индонезийской добавки для скота запрещен в Псковской области

Ввоз 10,4 тонн кормовой добавки для крупного и мелкого рогатого скота запрещен на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы. Автомобиль с грузом следовал из Республики Беларусь в Гатчинский район Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра государственный инспектор управления установил, что на маркировочной этикетке товара, произведенного в Индонезии, отсутствуют данные о номере регистрации кормовой добавки для животных, предусмотренные инструкцией по ее применению.

Перемещение груза по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о его возврате в Республику Беларусь.