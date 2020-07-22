Общество

Проект музея-диорамы «Ледовое побоище» участвует в международном конкурсе

Проект музея-диорамы, посвященный Ледовому побоищу, участвует в третьем международном архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини» в номинации «Лучший архитектурный проект музея». Об этом сообщают организаторы конкурса.

Студия дизайна и архитектуры Yudin & Novikov разработала проект музея-диорамы для размещения на Чудском озере.«Предложенный архитектурный язык можно охарактеризовать как концептуальный символизм. При видимом простом архитектурном объеме, а это призма с гранями по горизонтали 30 метров и вертикалью 9 метров, образное решение основано на тонких связях, имеющих символическую структуру: весь архитектурный объем и сетка всех интерьерных решений содержат в своей основе число 3. Длина здания – 30 метров. Высота – 9 метров. Весь объем делится на читаемые квадраты 3 на 3 метра. Вся структура интерьера наложена на сетку 3 на 3 метра. Подобный «культурный код» имеет сакральное значение, ведь число 3 на Руси считалось воплощением духовного начала», - говорится в описании проекта.

Проект музея Ледового побоища можно посмотреть на сайте конкурса. Проголосовать за него можно, кликнув по значку под описанием проекта.

«Золотой Трезини» - единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют собрание государственного музея. После церемонии награждения, которая пройдет 1 декабря, работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.