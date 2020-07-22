Общество

Прокуратура признала незаконным ограничение доступа к пляжу на Гороховом озере

Прокуратура признала незаконным ограничение доступа автотранспорта к пляжу на берегу Горохового озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель Островского межрайонного прокурора Екатерина Чугрина.

В ходе проверки установлено, что автомобильная дорога является собственностью муниципального образования «Бережанская волость».

В июне администрация района приняла решение о введении временного ограничения движения транспортных средств по указанной дороге, ведущей к пляжу. Цель - пресечение посещения гражданами места массового скопления людей в период действия указа губернатора. 22 июня на дороге была вырыта яма.

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«Названные действия органа местного самоуправления противоречат требованиям действующего законодательства», - сообщили в прокуратуре. Органы местного самоуправления могут вводить временные ограничения движения транспорта на дорогах исключительно с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

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«Такое основание для прекращения движения транспорта, как пресечение посещения гражданами места массового скопления людей, вышеуказанными нормативными актами не предусмотрено. На момент такого решения другие основания, установленные для прекращения движения транспортных средств, также отсутствовали», - заметили в прокуратуре.

В связи с этим и. о. межрайонного прокурора 21 июля внес представление в адрес главы Островского района с требованием привести автомобильную дорогу в надлежащее состояние, обеспечивающее возможность движения транспорта по ней, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время осуществляются мероприятия по получению в ГИМС МЧС России по Псковской области разрешения на использование пляжа на Гороховом озере.