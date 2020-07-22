Общество

Рынок ритуальных услуг в Великих Луках проверили антимонопольщики

Проверку рынка ритуальных услуг без предупреждения провели антимонопольщики в Великих Луках. Об этом сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец 22 июля во время пресс-завтрака, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Пока компании не раскрываем. Проверка рынка ритуальных услуг проходила совместно с учреждениями здравоохранения. Сняли с ПК данные, включая переписку. Есть вопросы. Есть вопросы к "сливу" информации и услугам морга. Окончательные выводы можно будет сделать после проверки», - прокомментировала Ольга Милонаец.